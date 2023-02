Brasile: l’aeronautica blocca la circolazione di velivoli al servizio dei garimpeiros

In Brasile è stato avviato il blocco parziale dello spazio aereo della più grande riserva indigena del Paese, di etnia Yanomami da parte dall’aeronautica militare brasiliana. Per bloccare la circolazione di velivoli al servizio dei ‘garimpeiros’ clandestini, quest’ultimi vanno ad estrarre oro in quelle zone dell’Amazzonia.

L’aeronautica potrà intercettare elicotteri ed aerei che trasportano rifornimenti e armi ai cercatori d’oro stabiliti illegalmente nella Terra Yanomani, un paese devastato da varie crisi sociali e sanitarie. Migliaia di persone hanno contratto il virus della malaria, e molti loro soffrono di malnutrizione.

Lula, il Presidente del Brasile ha deciso di decretare l’intervento della Fab per impedire le azioni dei ‘garimpeiros’, si pensa che siano stati loro ad attaccare le comunità indigene, accusandoli di avergli contaminato l’acqua (Fonte: ansa.it).

AO