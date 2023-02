Governo. Landini (CGIL): Autonomia e Presidenzialismo, logica autoritaria

(DIRE) Milano, 1 Feb. – Con riforme come quella sull’autonomia differenziata e il presidenzialismo, si modifica la Costituzione italiana “in una logica autoritaria”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini nelle conclusioni della seconda giornata di congresso della Cgil Lombardia.

Per Landini il governo Meloni assume decisioni in eccessiva “solitudine. Decisioni che vanno contro il dettato costituzionale”. “Noi non pensiamo alla difesa corporativa degli interessi ma abbiamo l’ambizione di avere una visione generale e discutere col Governo degli interessi di chi rappresentiamo – ha concluso Landini -.

Oggi il diritto alla salute, alla conoscenza, al lavoro non sono garantiti a tutti”. A maggior ragione se non ci sono investimenti, ha aggiunto Landini. (Mas/ Dire) 18:59 01-02-23