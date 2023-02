USA preparano invio missili a lunga gittata in Ucraina

Ancora aiuti militari dagli USA al governo di Kiev. Questa volta dovrebbero essere 2 miliardi di dollari e tra gli armamenti inviati per la ” difesa” ci saranno anche i missili a lunga gittata.

E quanto si apprende da fonti internazionali (Reuters). Tra gli altri armamenti inviati all’Ucraina ci saranno: munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro “Javelin” e attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot. Gli aiuti militari, in base a fonti governative americane, saranno ufficializzati durante questa settimana.

In quest’ultimo frangente di tempo il governo Zelensky ha annunciato che a Kiev, forse Venerdì, si terrà un vertice con l’Unione Europea, l’Ucraina spera così di accelerare il processo di adesione all’UE. Alleati dai quali Kiev si aspetta di ricevere fino a 140 moderni carri armati.

Intanto da un’indagine effettuata dal New York Times, appare che la Russia stia reggendo alle durissime sanzioni economiche applicate a livello internazionale, grazie all’aiuto degli ex paesi appartenenti al gruppo che formava l’Unione Sovietica, nello specifico Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan e grazie a importanti partner commerciali (e non solo) quali la Cina e la Turchia. L’export di tutti questi paesi verso la Federazione Russa è aumentato in maniera importante in quest’ultimo anno.

Silv Bott