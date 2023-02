Guardia Costiera soccorrere barchino in difficoltà in acque SAR maltesi

Nella serata di ieri, le autorità marittime maltesi hanno richiesto la collaborazione della Guardia Costiera italiana per soccorrere un barchino in difficoltà in acque di responsabilità SAR maltesi.

Sul posto, sotto il coordinamento SAR delle autorità maltesi, è stata inviata la motovedetta CP324 della Guardia Costiera di stanza a Lampedusa, il cui equipaggio, una volta giunto sul posto, ha tratto in salvo 42 migranti e recuperato da bordo, già esanimi, 8 corpi tra cui tre donne e cinque uomini.

Da quanto appreso dalle prime dichiarazioni dei naufraghi, i migranti deceduti sono in totale 10, tra questi un uomo e un neonato sono caduti in mare durante la traversata.