Incidente sul lavoro a Pressana (Ve)

Alle 10.00 del 03 Febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro in un’azienda di Pressana. Giunta sul posto la squadra di Legnago, supportata dall’autoscala di Verona, ha recuperato un operaio che si trovava all’interno di una cisterna, dopo averlo trasportato in un luogo sicuro, l’uomo è stato affidato al personale sanitario che ne ha constatato il decesso. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13.00.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84305