Spagna: piovono banconote da 50 euro in autostrada, corsa per il bottino

Euro caduti dal cielo … o piuttosto da un furgone?. Urla, automobili che inchiodano, gente che corre: sembra una scena di panico collettivo. Invece, a far scattare questo delirio si suppone sia stato un problema alla portiera di un furgone portavalori Lunedì 30 Gennaio in Spagna, sull’autostrada vicino al centro commerciale La Cañada a Marbella. Dal mezzo dell’azienda, specializzata nel trasporto di denaro, sono piovuti sulla strada banconote da 50 euro.

Le persone incredule si sono avventate sui soldi, quasi facendo festa per questa “manna” piovuta dal furgone, e cercando di mettersi in tasca più banconote possibili. Per questo motivo, c’era un grande ingorgo sull’autostrada. La situazione è stata registrata su video pubblicati sui social media che mostrano persone che si fermano sulle corsie e si precipitano lungo la strada per raccogliere biglietti a manciate, in particolare un passeggero di autobus tanto veloce e abile che è riuscito a raccogliere più di 500 euro. Alcuni addirittura lo lanciano in aria come coriandoli.

Gli agenti, intervenuti sul posto per recuperare il carico smarrito, stanno sicuramente indagando sull’origine del denaro e stanno cercando l’autore che ha causato l’ingorgo. Una scena simile, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si era già verificata nel maggio e dicembre 2018, a luglio 2019 e novembre 2021 negli Stati Uniti, quando migliaia di dollari piovvero in strada sempre da portavalori della Brink’s, nella città di Indianapolis e a East Rutherford, nel New Jersey, Stati Uniti. (foto di repertorio)

