Savona. Palpeggia una giovane, arrestato dalle Volanti

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio fortemente voluti dal Questore di Savona e finalizzati a garantire la massima sicurezza in città. Ieri mattina a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto un uomo di 25 anni, con l’accusa di violenza sessuale.

Il fatto è accaduto all’interno di un centro commerciale dove una giovane donna è stata avvicinata e palpeggiata da un uomo che, alla sua reazione, si è allontanato.

Prontamente la ragazza ha chiamato il numero di emergenza 112 attivando la sala operativa della Polizia di Stato che ha inviato una pattuglia immediatamente sul posto. I poliziotti dopo aver appreso il racconto del fatto e la descrizione dell’uomo hanno a loro volta informato la Sala operativa che ha potuto quindi diramare le ricerche dell’uomo via radio alle Volanti che nel frattempo avevano raggiunto la zona. Il coordinamento e la tempestività dell’intervento ha consentito di rintracciare e fermare l’uomo poco distante, è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ancora una volta risulta di fondamentale importanza il contributo di tutti i cittadini nella c.d. sicurezza partecipata che, come in questo caso, si concretizza anche nell’effettuare tempestivamente una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per poter attivare immediatamente le indagini delle Forze dell’Ordine e fermare i responsabili nel minor tempo possibile. La giovane donna vittima di questo reato ha dimostrato coraggio, lucidità e la sua pronta reazione con la segnalazione al 112 ha permesso di individuare l’uomo che, se fosse passato troppo tempo dal fatto, avrebbe sicuramente fatto perdere le sue tracce. (foto di repertorio)

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Savona/articolo/103663df7d86eb775596446111