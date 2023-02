Lula entra nella residenza ufficiale

Il Presidente Brasiliano, dopo 36 giorno dall’inizio del suo mandato, si trasferirà nella residenza ufficiale, il Palacio da Alvorada nella parte orientale di Brasilia, assieme a sua moglie Rosangela e i loro due cani, dopo aver soggiornato in un hotel in città.

Lula fa sapere che l’edificio non è in condizioni ottimali, infiltrazioni nei soffitti, finestre rotte, opere d’arte trascurate e mancanza di posti letto in alcuni dormitori, puntando il dito contro Jair Bolsonaro, il suo predecessore, accusandolo di “scarsa cura”.

La residenza è stata progettata dall’architetto Oscar Niemeyer. Il leader ha voluto sottolineare cosa successe nel 2003, quando fu eletto per la prima volta, in cui trovò l’immobile “in ordine”, elogiando l’ex presidente Fernando Henrique Cardoso. (Fonte: ansa.it)

AO