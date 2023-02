Terremoto Turchia, riparata pista aeroporto Hatay

12:30 – Il terremoto in Turchia aveva danneggiato l’aeroporto della città di Hatay, ostacolando per più di una settimana il traffico aereo.

La pista si presentava danneggiata, e sia le partenze che gli arrivi sono stati sospesi per via delle crepe nel terreno e per i detriti sparsi lungo le corsie destinate al passaggio degli aerei.

Nel corso della settimana sono stati avviati i lavori di riparazione della pista d’atterraggio e decollo. Nella giornata di oggi, come riportato da Hurriyet, sono stati ultimati i lavori. Il mezzo destinato al primo volo di evacuazione è un Boeing appartenente alla Turkish airlines. (Fonte ANSA)