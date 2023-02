Brasile: Stati Uniti, Francia e Spagna, uniti per salvare l’Amazzonia

Tutti pronti per salvare l’Amazzonia, il polmone del mondo, alla “corsa” dei contribuenti potrebbero unirsi Stati Uniti, Francia e Spagna. Paesi che aiuterebbero il Fondo Amazzonia, che finanzia programmi di sviluppo sostenibile nella foresta tropicale brasiliano.

“Saremmo molto felici di far parte del Fondo Amazzonia, come sapete è il Congresso USA che prende le decisioni.La Casa Bianca e il Senato lavoreranno insieme per stabilire i valori esatti (da stanziare), stimiamo che nelle prossime settimane l’importo sarà reso noto”, ha voluto dichiarare l’ambasciatrice Usa a Brasilia, Elizabeth Bagley.

Marina Silva, a ministro dell’Ambiente brasiliana, ha comunicato che gli aiuti sono arrivati anche da parte di Francia e Spagna per contribuire al Fondo. Le principali risorse provengono da Norvegia e Germania. Quest’ultimi, avevano congelato i loro stanziamenti durante il governo di Jair Bolsonaro, l’ex Presidente del Brasile. Silva, ha sottolineato che esiste “un’indicazione” di aderire al Fondo anche da parte dell’Ue.