ICE. Zoppas Presidente, Zaia: Made in Italy in ottime mani

Destro (Confindustria Veneto est): è il profilo ideale

(DIRE) Venezia, 16 Feb. – “Con Matteo Zoppas alla guida dell’Ice la valorizzazione del Made in Italy è in ottime mani, quelle di un imprenditore di successo al quale rivolgo i miei complimenti”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo la sua soddisfazione per la nomina di Matteo Zoppas a Presidente di Ice-l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

“Zoppas- aggiunge il governatore- ha importanti esperienze dirette nel mondo dell’impresa e nell’associazionismo industriale. Conosce quindi profondamente le esigenze di internazionalizzazione del settore e sicuramente porterà un significativo valore aggiunto con questo nuovo incarico”.

È motivo “di orgoglio che un imprenditore veneto, un imprenditore associato a Confindustria Veneto Est, Matteo Zoppas assuma la prestigiosa carica di presidente di Ice Italian Trade Agency. La sua esperienza imprenditoriale e quella altrettanto significativa nel mondo associativo ne fanno il rappresentante ideale delle migliaia di imprese italiane, molte delle quali del nostro territorio, che operano con successo nel mondo, ambasciatori apprezzati del Made in Italy.

A Matteo e a tutti i collaboratori di Ice gli auguri di buon lavoro per il bene del Paese e delle sue imprese”, afferma Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est. (Red/ Dire) 18:36 16-02-23