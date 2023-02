Paulo Sousa è l’allenatore della Salernitana

07.35 – Il portoghese Paulo Sousa, ex calciatore dell’Inter e del Parma, è il nuovo allenatore della Salernitana. Il team campano ha esonerato Davide Nicola. Il 52enne Paulo Sosa ha firmato un contratto fino a Giugno, con l’opzione che lo potrebbe far rimanere sulla panchina della Salernitana per ancora due anni in più.

Sosa, eredita la squadra al quint’ultimo posto della Serie A, con 21 punti, 4 in più del Verona che attualmente è terz’ultimo. Ha già allenato in Italia a Firenze alla Fiorentina, mentre la sua ultima esperienza è relativa al team brasiliano del Flamengo.

Silv Bott