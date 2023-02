Casale Corte Cerro. Polizia di Stato arresta due cittadini e sequestra 1,5 kg di droga e 15mila €

Nel pomeriggio del 13 Febbraio 2022, a Casale Corte Cerro, in occasione di un mirato servizio antidroga, il personale specializzato della locale Squadra Mobile insieme al personale del Commissariato di Omegna ed un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Verbania, ha controllato l’abitazione di un quarantenne disoccupato del luogo, con piccoli pregiudizi penali.

Lo stesso è stato trovato in compagnia di altri 3 giovani di cui due fratelli. Durante il controllo, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto nell’appartamento, nascosti dentro una valigia, numerosi panetti di hashish, conservati sottovuoto e diversi involucri di cellophane contenente cocaina, macchinari e materiale per il confezionamento sottovuoto per un peso lordo complessivo di kg 1.202,59 di hashish e 228 gr di cocaina, oltre a strumenti solitamente adoperati per il taglio ed il confezionamento delle dosi degli stupefacenti nonchè strumenti per l’esatta pesatura della sostanza. Ad uno dei controllati, nella tasca interna del giubbotto, è stata trovata una ingente somma di denaro – euro 15.400 in banconote da 20 e 50 euro, sicuro provento dell’attività illecita in quanto il ragazzo non sapeva spiegare perché avesse con sé, incellophanato sottovuoto, così tanto denaro. Alla luce di quanto rinvenuto e dell’atteggiamento dei 4 uomini gli Agenti hanno esteso il controllo anche agli appartamenti nella disponibilità degli altri soggetti controllati.

In uno degli appartamenti, situato nei pressi di Casale Corte Cerro, veniva rinvenuta altra sostanza tipo hashish del peso di 112 gr già suddivisa in dosi oltre che un bilancino di precisione. Anche negli appartamenti degli altri due giovani è stata rinvenuta sostanza tipo hashish. Alla fine dell’operazione gli Agenti operanti hanno arrestato il quarantenne, condotto presso la locale Casa Circondariale, uno dei ragazzi è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Scattata la denuncia anche per gli altri 2 giovani.

