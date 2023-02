Siena. La Polizia di Stato soccorre un’anziana caduta accidentalmente in casa

La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Questura da un vicino di casa

E’ stata soccorsa dalla Polizia di Stato una donna di 80 anni riversa sul pavimento di casa da diverse ore. Ieri sera, alle 18.20 circa, alla Sala Operativa della Questura di Siena è giunta la segnalazione, da parte di un cittadino, che aveva notato, in viale Cavour, un appartamento col portone d’ingresso aperto e all’interno un cane che abbaiava di continuo, come a voler attirare l’attenzione dei passanti.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono subito portati all’interno dell’appartamento, dove hanno trovato l’anziana signora, 80enne, in forte stato confusionale, riversa sul pavimento del bagno, nell’impossibilità di rialzarsi da sola. I poliziotti l’hanno, pertanto, immediatamente soccorsa, cercando di tranquillizzarla e sincerandosi che non avesse ferite evidenti.

La donna ha riferito che nella mattinata era caduta accidentalmente, mentre si trovava in bagno senza riuscire più a rialzarsi ed a chiamare i soccorsi. Fatta giungere sul posto l’automedica, la donna, che per fortuna non ha accusato gravi problematiche in conseguenza della caduta, è stata quindi sottoposta alle cure dei sanitari.

Subito dopo sono giunti sul posto anche i familiari, nel frattempo contattati dai poliziotti, ai quali gli agenti hanno affidato il cane della signora.