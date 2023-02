Sanità. Loizzo (Lega): ogni 4 ore un medico aggredito in ospedale

“Problema culturale che richiede campagne di educazione civica”

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Sono circa tremila i casi annui di medici aggrediti in ospedale, in media uno ogni quattro ore”. Lo afferma l’onorevole Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione Affari sociali e Sanità della Camera. “Secondo i dati INAIL – dice Loizzo – la percentuale è in crescita, nonostante gli inasprimenti della normativa in materia.

È giusto e necessario che le aziende ospedaliere e sanitarie aumentino la dotazione dei sistemi di vigilanza – prosegue Loizzo – mentre il governo è impegnato al rafforzamento dei post di polizia. Si tratta però di un problema anche culturale che richiede campagne di educazione civica – aggiunge Loizzo – che portino a far capire agli utenti non solo i loro sacrosanti diritti ma anche il rispetto che si deve a chi lavora per la collettività”. (Com/Red/ Dire) 14:01 19-02-23