Pensioni. Lega: Da Marzo aumenti per tutti, grande soddisfazione

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “A milioni di pensionati oggi stanno arrivando le comunicazioni con il calcolo delle pensioni che saranno pagate a Marzo. Per tutti si prospettano aumenti che non si erano visti da molti anni. Le pensioni più alte in valore assoluto saranno rivalutate un po’ di meno in termini percentuali mentre le minime cresceranno di più, però per tutti ci sarà un aumento.

Sappiamo che non è un regalo perché il costo della vita è aumentato però è un segno di attenzione fortemente voluto dal Governo e dalla Lega per una categoria che in passato è stata sempre usata per fare cassa, vedi la Legge Fornero che prevedeva il blocco totale della rivalutazione per tutti.

Speriamo che questo aumento risulti gradito ai pensionati Italiani a cui la Lega conferma il massimo impegno per tutelare il potere d’acquisto a partire dai più svantaggiati”. Così una nota della Lega che esprime “grande soddisfazione”. (Red/ Dire) 19:02 20-02-23