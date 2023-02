Superbonus. Gasparri: direzione giusta con F24 e crediti d’imposta

(DIRE) Roma, 20 Febbraio – “Bisogna andare nella direzione alla quale il governo sta lavorando e che Forza Italia propone con insistenza. Utilizzare crediti di imposta e i fondi dell’F24 può essere la via per correggere le storture e gli errori abissali fatti dai grillini.

Forza Italia sarà impegnata sia in ambito di Governo che in Parlamento, per trovare le soluzioni migliori a tutela delle imprese e delle famiglie.

Il giudizio positivo dell’Ance ci conforta in questo impegno”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Red/ Dire) 19:54 20-02-23