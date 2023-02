Imprese. Conflavoro: 3 proposte per il Made in Italy

(DIRE) Roma, 22 Feb. – Oggi Conflavoro PMI ha partecipato all’audizione della X commissione Attività produttive della Camera, presieduta dall’on. Alberto Gusmeroli, presentando tre proposte per promuovere il Made in Italy nel mondo , attrarre nuovi flussi turistici esteri e certificare l’origine e produzione italiana al 100% di un bene.

“Il progetto più significativo – spiega il presidente di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco – è la definizione di una certificazione volontaria di origine e produzione italiana, una sorta di Super Made in Italy che attesti in modo terzo e imparziale la completa italianità del processo produttivo di realizzazione, dalla materia prima al prodotto finito. L’idea di Conflavoro PMI nasce da lontano, dall’Expo 2015.

Oggi la rilanciamo perché è necessario introdurre un modo più efficace per combattere la contraffazione e recuperare le decine di miliardi persi a causa dell’italian sounding e gli oltre 30 miliardi di contraffazione. Il progetto è valido per qualsiasi prodotto e settore, dall’enogastronomia all’arredamento alla moda.

Ma serve il supporto dello Stato, con l’introduzione di un meccanismo premiale che offra benefici alle aziende con la certificazione del Super Made in Italy”. Gli altri due progetti presentati da Conflavoro PMI riguardano la creazione di fiere virtuali e di una piattaforma marketing di co-branding. Le fiere virtuali hanno l’obiettivo di immettere direttamente nei mercati esteri i prodotti o servizi delle aziende italiane di concerto con le istituzioni, anche per quelle imprese di piccole dimensioni che altrimenti non potrebbero esportare subito, materialmente, il prodotto.

La piattaforma marketing punta invece a divulgare e promuovere parallelamente sia i prodotti Made in Italy sia i territori in cui vengono realizzati, con un duplice scopo: da una parte per un’ulteriore spinta all’export e, dall’altra, per valorizzare le bellezze del nostro Paese e attrarre così nuovo turismo. (Rai/ Dire) 12:49 22-02-23