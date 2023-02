Soverato (Cz). Sottrae denaro dalla cassa di un negozio

Comando Provinciale di Catanzaro – Soverato (Cz) , 22/02/2023 11:23

Una giovane di 29 anni residente ad Olivadi è stata tratta in arresto in flagranza del reato di furto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Soverato. La ragazza ha fatto ingresso in un negozio di fiori nel centro di Soverato e, approfittando della distrazione della titolare, si è impossessata della somma contante di 114 euro prelevandola dal registratore di cassa, per poi darsi a precipitosa fuga.

Speditive ricerche hanno permesso subito ai militari dell’Arma, allertati al numero d’emergenza 112 dalla vittima, di individuare e bloccare la 29enne rinvenendo tutti i soldi, recuperati e successivamente restituiti alla titolare del punto vendita.

La giovane arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Soverato in attesa del giudizio di convalida. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari. (foto di repertorio)

