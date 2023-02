Allarme siccità: il governo non esclude eventuali razionamenti

Il ministro di ambiente e energia, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di una intervista rilasciata a Radio 24, ha esternato la sua preoccupazione per la persistente siccità che sta diventando un problema da non sottovalutare, soprattutto in considerazione dell’avvicinarsi dei mesi più caldi. Il ministro in questione non ha escluso la possibilità che su alcuni territori debbano effettuarsi possibili razionamenti di acqua, anche se allo stato attuale decisioni in tal senso non sono state intraprese ed è opportuno attendere le conclusioni del tavolo tecnico tenuto di concerto con le parti coinvolte. Il rischio maggiore, conseguente a questo stato di reiterata siccità , riguarda la carenza di produzione di energia idroelettrica. In Italia occorre mettere in atto azioni concrete volte a riempire il più possibile le dighe e adottare – e non solo predicare – misure tese a incentivare l’uso razionale dell’acqua e delle preziose risorse idriche.

M.S