Balneari, prende forma l’idea di un nuovo decreto

Cresce l’attesa per capire come e se il governo correggerà il decreto Milleproroghe, dopo la richiesta del Capo dello Stato di apportare opportuni correttivi, formulata nella lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato Venerdì scorso. A proposito della proroga delle concessioni balneari, Mattarella aveva sottolineato nella missiva la sussistenza di “profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive”.

La norma, nello specifico, appariva in netto contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato che a novembre 2021 proibiva qualsiasi rinnovo automatico sulle concessioni, e pertanto appariva inapplicabile sia dai tribunali amministrativi che dai funzionari comunali competenti .Preoccupazioni che trovano riscontro anche a Bruxelles.

Bruxelles ha ribadito che «il diritto europeo sui servizi richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori, senza arrecare alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore, richiede che le norme nazionali promuovano l’innovazione e la concorrenza leale, che vi sia un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati e che si tutelino, dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche, consumatori e imprese.

Solo la trasparenza e la concorrenza leale possono dare certezza al diritto, stimolando investimenti e innovazione nel settore chiave del turismo balneare da parte di concessionari esistenti e di nuovi operatori».

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sembra intenzionata a voler perdere altro tempo su questo dossier e giá nei prossimi giorni potrebbe licenziare un decreto con l’obiettivo di riordinare il settore. A restare in piedi rimarrebbe la delega per effettuare la mappatura del demanio marittimo, anch’essa oggetto di un rinvio nel decreto milleproroghe, che ha spostato la scadenza dal 27 Febbraio al 27 Luglio.

Miriam Sgrò