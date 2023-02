USA: la Casa Bianca concede 30 giorni per dire addio a Tik Tok

La Casa Bianca ha concesso alle agenzie federali di togliere la famosa app cinese, Tik Tok, da tutti i dispositivi elettronici del governo entro 30 giorni

“L’amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell’impegno dell’amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani”, ha affermato l’Office of Management and Budget, aggiungendo “cruciale per affrontare i rischi presentati dall”app ai dati sensibili governativi”.

Tutto ciò è dovuto a una preoccupazione di spionaggio da parte della Cina, anche il Canada ha vietato l’app, il divieto è in vigore da oggi. Non solo il continente americano, ma anche in alcuni stati europei. Alcuni legislatori e funzionari statunitensi ed europei, temono che gli utenti possano essere influenzati in qualche modo da Pechino (Fonte: Ansa.it).

AO