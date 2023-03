Milano. Fashion Art and More

La Settimana della moda milanese si è conclusa e sono stati molti i progetti dedicati a sinergie artistiche internazionali. Tra gli eventi di prestigio rilevanti della FWM2023 c’è “Fashion art and more”, tenutosi all’Hotel Principe di Savoia. L’evento di successo ormai giunto alla 16° edizione è di Sabrina Spinelli abile event Manager e responsabile per l’Italia e l’Europa del marchio Camperos, proprietaria dell’azienda Wellness for You. Un impeccabile cocktail di benvenuto ha accolto i numerosi ospiti di prestigio, tra gli invitati molti volti celebri e professionisti del settore, tra cui Thomas Luigi Mastroianni, Anna Manzi per Royal Society, Andrea Tacconi.

La parte più emozionante è stata l’esibizione della soprano Susy Rottonara, soprano e pianista, compositrice e ambasciatrice di cultura, che ha aperto la 16a edizione dell’International Luxury Event. Molti i premi acquisiti a livello internazionale tra cui i Global Music Awards 2019. A seguire c’è stata l’esposizione d’arte di Lois Rottonara ROTT, artista quotato a livello internazionale ed insignito di numerosi premi.

La sfilata ROTT Arte e musica ha proposto l'esposizione di quadri e la presentazione della collezione di opere "Haute Art Couture". In passerella hanno sfilato brand di forte impatto creativo e grande maestria: Houida Baridi (Haute Couture- Dubai), le cui origini sono siriane, omaggia con l'uscita in abito da sposa bianco e nero, le vittime del terremoto in Siria.

Momento di commozione e devozione per il suo amato Paese. Somayeh Yazdani, Iran GMG by Antonella Rapacchietta, Italy Vanilla Style by Emily de Souza, Italy Carmen Clemente, Italy.

IIS Apicio Colonna Gatti, Italy Esposizione Brand: Doria 1905, handmade passion Miriam Tirinzoni, Luxury Bags La Rena by Renata kliska, Slovacchia Official Sponsor è stato KVR Viraja, una consociata che è stata interamente controllata da KVR Companies con sede a Miami, Florida, che ha diverse attività negli Stati Uniti ed è uno dei più grandi Real Estate di proprietà individuale nel sud della Florida con oltre $ 400 milioni in attività.

L’azienda ha consolidato un solido rapporto di collaborazione con Sabrina Spinelli, con lo scopo di creare nuove alleanze negli Stati Uniti sia per i designer europei sia per i marchi associati.

L’evento ha raccolto sinergie importanti per la sensibilità sociale e culturale, con l’occhio attento rivolto al business internazionale. Official Sponsor Al Pacino – Official Look Maker Capelli & Company Parrucchieri- The Spectacle.