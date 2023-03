(DIRE) Roma, 4 Marzo – Doppietta azzurra nella finale dei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera, in corso in Turchia.

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro in 6″48, secondo l’altro Azzurro Marcell Jacobs in 6″50. Sulla Atakoy Arena di Istanbul, terzo si è piazzato lo svedese Henrik Larsson in 6″53. (Fde/Dire) 19:07 04-03-23