Biesse. “Una Fimmina Calabrese”, nel ricordo di Lea Garofalo 6 Marzo ore 10.00 istituto comprensivo Radice Alighieri Catona

Biesse celebra la Giornata internazionale della Donna nel ricordo di Lea Garofalo “Una Fimmina Calabrese” così Lea Garofalo sfidò la ‘Ndrangheta di Paolo De Chiara. Lunedì 6 Marzo ore 10.00 istituto comprensivo Radice Alighieri Catona. Saluti della Dirigente scolastica Avv. Simona Sapone, introduce Bruna Siviglia Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione culturale bene sociale, intervengono Marisa Garofalo sorella di Lea Garofalo e Paolo De Chiara giornalista e autore del libro.. Per non Dimenticare.

Questa è la storia di Lea Garofalo, la donna-coraggio che si è ribellata alla ‘Ndrangheta, che ha tagliato i ponti con la criminalità organizzata. Nata in una famiglia mafiosa, ha visto morire suo padre, suo fratello, i suoi cugini, i suoi parenti, i suoi amici, i suoi conoscenti. Un vero e proprio sterminio compiuto da uomini senza cuore, attaccati al potere e illusi dal falso rispetto della prepotenza criminale.

Lea ha conosciuto la 'ndrangheta da vicino: come tante donne, ha subìto la violenza brutale della mafia calabrese. Ha denunciato quello che ha visto, quello che ha sentito: una lunga serie di omicidi, droga, usura, minacce, violenze di ogni tipo. Ha raccontato la 'ndrangheta che uccide, che fa affari, che fa schifo! È stata uccisa perché si è contrapposta alla cultura mafiosa, che non perdona il tradimento – soprattutto – di una fimmina. A 36 anni è stata rapita a Milano per ordine del suo ex compagno, dopo un precedente tentativo di sequestro in Molise, a Campobasso.

La sua colpa? Voler cambiare vita, insieme a Denise. Per la figlia si è messa contro il convivente, i parenti, il fratello Floriano. In questo Paese «senza memoria» lo Stato dovrebbe vergognarsi per come ha trattato e continua a trattare questi cittadini onesti, che hanno semplicemente fatto il proprio dovere. Gli esempi non possono essere accatastati. Devono poter sbocciare come candide rose, per inebriare le nostre menti delle loro passioni, della loro forza e del loro immenso coraggio. Senza dimenticare i familiari delle vittime, nemmeno loro possono essere lasciati soli.

Le mafie, sino a oggi, hanno ucciso più di 150 donne. Solo grazie alle fimmine è possibile immaginare un futuro diverso per questo Paese, un futuro senza il puzzo opprimente di queste organizzazioni criminali, che possono tutto per la loro immensa potenza economica e militare. Per i loro legami secolari con la politica e le Istituzioni. Con Lea e con Denise non hanno potuto nulla.