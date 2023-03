Israele. Malan: grande sintonia Meloni e Netanyahu

Siamo forti sostenitori degli accordi di Abramo

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “Mi pare dall’incontro tra Meloni e Netanyahu che ci si possa aspettare il meglio. Si tratta di due leader, interpreti di grandi democrazie, che si confronteranno la prossima settimana. Bibi ha dalla sua una grande esperienza di governo che non sfugge alla nostra premier.

Non solo. Per quanto Israele e Italia abbiano storie differenti, tra Netanyahu e Meloni ci sono grandi punti di sintonia”. Queste le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan in un’intervista a Formiche.net parlando della visita del premier israeliano in Italia in programma la prossima settimana.

“La recente visita della premier Giorgia Meloni negli Emirati Arabi ha fissato un punto molto importante sotto il profilo dei rapporti del nostro Paese in Medio Oriente: siamo forti sostenitori degli Accordi di Abramo.

Mi aspetto, quindi, un forte impegno dell’Italia. Sono accordi fondamentali per superare difficoltà e tensioni che non hanno alcuna ragione d’essere”, prosegue Malan. “Il significato della visita del presidente del Senato, Ignazio La Russa in Israele è molto profondo, specie perché arriva a coronamento di un percorso iniziato idealmente lo scorso 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria.

Si tratta di una scelta figlia della ‘svolta di Fiuggi’, che rappresentò un passo fondamentale per la destra italiana: la condanna senza se e senza ma del Fascismo. La Russa fu testimone di quel momento importante”, conclude il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia. (Ran/Dire) 10:45 05-03-23