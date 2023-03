L’ultima tendenza di TikTok mangiare un’arancia sotto la doccia

Tiktok crea continuamente tendenze per noi, alcune sono pazze, altre meno. Ora, una nuova tendenza che consiglia di portare un’arancia sotto la doccia sta iniziando a prendere piede. Ma perché? Dalle maschere per capelli fatte di varie sostanze alle docce estremamente fredde, le persone incorporano molti diversi rituali della doccia nella loro routine quotidiana. Perché faresti la doccia con un’arancia? Ma una particolarmente interessante, forse anche un po’ strana, recentemente ha fatto il giro dei social: Mangiare un’arancia sotto la doccia.

Il concetto è semplice: prendi un’arancia, entra nella doccia, apri l’acqua e inizia a sbucciarla e mangiarla. Non è chiaro chi abbia provato per primo questo esperimento con la doccia, ma alcuni lo collegano a un post Reddit del 2015 da un account cancellato da allora che descriveva l’esperienza di “sentirsi bene” di fare una doccia arancione. Di recente, il concetto ha raggiunto un nuovo pubblico su TikTok, dove un numero crescente di video elogia le virtù di questo rituale della doccia. “Ho visto per la prima volta questo concetto su TikTok”, ha detto all’Huffington Post una dietista di nome Maggie Michalczyk. “Era solo un video di qualcuno che sbucciava un’arancia sotto una doccia piena di vapore con musica dolce e nessun contesto reale sul perché. Sembrava davvero rilassante e potevo quasi sentire l’odore dell’arancia agrumata guardando il video.

Ho pensato, ‘Devo provarlo perché scommetto che sarebbe davvero energizzante!'”Michalczyk ha provato la doccia all’arancia e ha scoperto che le piaceva il modo in cui il vapore della doccia intensificava il profumo dell’arancia. “Sento che ci sono molti rituali di benessere che prendono fuoco e tutto ciò che è in qualche modo semplice da fare, ma che potrebbe farti sentire un po’ più energico o motivato, è qualcosa che penso che molte persone siano disposte a provare”, il ha spiegato il dietologo. “Lo so personalmente, vivendo a Chicago dove non c’è molta luce solare in inverno, proverò qualsiasi cosa per una sferzata di energia in una giornata grigia, che è un’altra ragione per cui mangiare un’arancia sotto la doccia mi ha attirato”.

Ma quali sono gli apparenti benefici di mangiare un'arancia sotto la doccia? Hanno basi scientifiche? E ci sono degli svantaggi? La dietista e scrittrice di nutrizione registrata Alyssa Northrop ha spiegato: "Le persone stanno provando la tendenza di TikTok di mangiare arance sotto la doccia perché, presumibilmente, il calore della doccia migliora l'odore e il sapore delle arance". "Sbucciare un'arancia sotto una doccia piena di vapore aiuta a rilasciare quell'energizzante profumo aromatico di agrumi", ha detto Michalczyk. Di conseguenza, la doccia può sembrare più un hotel di lusso o una spa e l'odore delle arance può essere particolarmente delizioso.

“L’umidità della doccia può catturare gli oli essenziali dell’arancia, rilasciati specialmente quando la si sbuccia, e far circolare l’odore nello spazio particolarmente piccolo della doccia”, ha detto all’HuffPost la nutrizionista dietista Dawn Jackson Blatner. “Mangiare arance sotto la doccia mi ricorda di usare oli essenziali in una sauna o di mettere fette di cetriolo sugli occhi in un bagno di vapore”, ha detto Northrop. “Può trasformare un’attività quotidiana in un’esperienza aromatica di rilassante cura di sé.”

