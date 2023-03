Antonio Rispoli, Project Manager “Yes, I Start Up” Calabria ci parla del progetto

“Yes, I Start Up”, progetto attivato dalla Regione Calabria attraverso l’Ente Nazionale per il Microcredito, è un percorso di accompagnamento gratuito per fornire gli strumenti necessari all’autoimprenditorialità, all’elaborazione e valutazione circa la sostenibilità del progetto imprenditoriale e l’accesso ai finanziamenti per l’avvio dell’attività. Una grande opportunità non solo di lavoro, ma anche di crescita personale e professionale e di realizzazione per tutti i soggetti che vengono coinvolti.

Con Antonio Rispoli, Project Manager “Yes, I Start Up” Calabria, abbiamo parlato del progetto e dei soggetti a cui si rivolge.

