ONU: per la parità di genere ci vorranno tre secoli

“I progressi che sono stati fatti nei decenni scorsi sui diritti delle donne nel mondo stanno svanendo sotto i nostri occhi”, parole che hanno un sapore amaro, che sono state pronunciate dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La parità di genere ancora è un lontano sogno, per essa ci vorranno ben tre secoli, ossia 300 anni. Un dato che è stato fornito da UN Women. In occasione della giornata internazionale della donna, l’ente ha voluto lanciare questo allarme. La riunione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW), si è aperta ieri, e si concluderà il 17 Marzo. In questi giorni verranno affrontati molti temi, in merito allo “status” che la donna odierna ricopre attualmente, come i suoi diritti, che ogni giorno vengono calpestati.

I diritti delle donne vengono abusati, minacciati e violati in tutto il mondo”, sottolinea il segretario. Una fitta “reti di crisi”, come la mortalità materna, l’esclusione delle ragazze dalla scuola, prostituzione minorile, matrimoni precoci, mutilazione dei genitali, donne a cui viene rinnegato il lavoro perché incinte. Tutto ciò spiega come ogni singola donna ancora non venga considerata uguale all’uomo.

In ogni angolo del mondo la donna ha diversi difficoltà con cui convive e deve combattere, lo abbiamo visto ultimamente su quanto sta accadendo in Afghanistan, dove i talebani stanno cercando di trasformala in un mero oggetto. In alcuni paesi dell’America Latina e dell’Africa, molte bambine e ragazze per via della povertà, non possono studiare, o alcune vengono vendute come schiave sessuali.

Un filo rosso che collega tutte le donne di questo mondo, non costruito per loro, ma per una società patriarcale (Fonte: agi.it).

AO