La California è sommersa dalla neve

Da giorni il maltempo non da tregua alla California. Nella parte meridionale della regione, le strade e le case sono letteralmente ricoperte di bianco, per via della burrasca di neve che si è abbattuta.

A Lake Arrowhead, intorno a San Bernardino, i cittadini si sono ritrovati sotto 3 metri di neve; molti meteorologici lo hanno definito come un evento straordinario. Per via della neve, molti tetti sono crollati e la circolazione è inesistente, giacché le macchine e le strade ne sono sommerse. La corrente elettrica è stata interrotta e le autorità hanno avvisato gli abitanti di possibili fughe di gas e incendi dopo la tempesta.

Pochi giorni fa, sempre per via della neve, è stato chiuso a tempo indeterminato il parco nazionale di Yosemite.

AO