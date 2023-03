Scuola. Latini (Lega): grazie a Valditara 660 mln per nidi ed infanzia

(DIRE) Roma, 10 Mar. – “Grazie all’ottimo lavoro del ministro Valditara in arrivo 660mln per il Piano opera per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per l’infanzia, finanziati con i fondi del PNRR.

La Lega è e sarà sempre in prima linea per l’istruzione, in particolar modo dei più piccoli, che sono il nostro futuro per garantire la continuità del lavoro e la parità tra uomo e donna dando un concreto sostegno alle famiglie”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Istruzione. (Uct/ Dire) 18:45 10-03-23