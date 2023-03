Alla scoperta del Mad Mood con l’ideatrice Marianna Miceli

di Sonia Polimeni – Grande successo per il format Mad Mood organizzato da Marianna Miceli nella splendida location del Museo dei Navigli di via San Marco 40. Un evento non solo fashion in cui arte, moda, sapori e costume si intrecciano e dialogano in maniera interculturale. L’incontro di tre continenti Europa, America ed Asia. All’insegna di moda, cibo ed arredamento. Scopriamo qualcosa in più chiacchierando con l’organizzatrice e anche ideatrice del progetto.

Marianna, il Mad Mood è una kermesse che lancia talentuosi artisti, come è nata l’idea di questo progetto?

E’ nato nel 2015 dove grazie, al mio ruolo di event Manager per Expo2020, ho avuto modo di organizzare molti eventi per raccontare i diversi territori attraverso la moda e il food. Ho pensato allora di raccontare la mia terra, la Puglia, lanciando un talent internazionale per giovani designer che dovevano produrre un outfit che rappresentasse un elemento della regione Puglia. Si è celebrata così la prima edizione di Mad Mood … negli anni il format vanta collaborazioni e partnership internazionali che offrono a talenti di tutto il mondo di raccontarsi in occasione della Milano Fashion Week.

Quali sono state le difficoltà, se ce ne sono state, nel creare un evento del genere?

Sicuramente parlare di Moda a Milano, partendo da una piccola regione del sud è stato difficoltoso, ma negli anni anche chi non ha creduto nel format oggi lo riconosce. E’ un evento in crescita che offre reali opportunità.

E quali le soddisfazioni più grandi?

Viaggiare in tutto il mondo, raccontare la mia terra e scoprire culture e mondi prima sconosciuti.

Ci vuoi raccontare dei tuoi prossimi progetti?

Durante la pandemia ho aperto a Dubai un Concept Store italiano che offre reali opportunità di internazionalizzazione alle aziende, sarebbe dovuto essere un test di un anno, ma siamo già al secondo anno di attività. Il prossimo step a questo punto è concentrarci sulla distribuzione B2B in Italia e all’estero

A quando il prossimo Mad Mood?

Settembre 2023 per lanciare la prossima Spring Summer 2024!