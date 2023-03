Papa Francesco: il celibato sacerdotale potrebbe essere rivisto

Non c’ è alcuna contraddizione che un prete si sposi, lo ha affermato Papa Francesco durante un’ intervista rilasciata, al portale argentino Infobae, in occasione del decimo anniversario del suo pontificato, mostrandosi disposto a rivedere la questione sul celibato che è una prescrizione temporanea della Chiesa occidentale. Non eterna come l’ ordinazione sacerdotale. Abolire il celibato non servirebbe comunque ad aumentare il numero delle vocazioni.

Le dichiarazioni

Tutti i membri della Chiesa d’ oriente sono sposati e nella Chiesa Cattolica ci sono preti sposati, in curia ad esempio ce n’è uno con moglie e figlio; il Vaticano ha finora mantenuto per cultura posizioni alquanto maschiliste e a volte anche il celibato può portare al maschilismo.

Ora le cose stanno cambiando ed è necessario che posti di responsabilità siano affidati a più donne. Un prete che non sa rapportarsi con le donne non è maturo. Le donne risolvono e risolvono bene, questo non sminuisce gli uomini che sono diversi. E devono completarsi a vicenda.

Miriam Sgrò