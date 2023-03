Kenya. Menia (FdI): Africa priorità, visita Mattarella strategica

(DIRE) Roma, 13 Mar. – “La visita in Kenya del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rappresenterà anche l’occasione per ascoltare le istanze della comunità italiana oltre che per valorizzare eccellenze come il Centro Spaziale Luigi Broglio e l’Impact Accelerator.

L’Africa è una priorità”. Così il senatore Roberto Menia, responsabile del dipartimento Italiani all’estero di Fratelli d’Italia che osserva: “L’Italia è un partner significativo del Kenya, realtà dove si registra un ritorno da parte di importanti gruppi industriali italiani, che contribuiscono non poco allo sviluppo del Paese.

Lo dimostra, tra le altre cose, la visita di pochi giorni fa del numero uno dell’ENI, Claudio De Scalzi. Il nostro paese vanta un livello di creatività e ingegno che nel mondo ha pochi pari, per questa ragione la tappa del Capo dello Stato al centro spaziale è significativa, dal momento che la sua localizzazione sulla costa dell’Oceano Indiano lo rende un sito pregevole per le attività legate ai satelliti da terra”.

“Molto interessante è altresì la visita all’Impact Accelerator, una piattaforma che consente alle aziende keniote di crescere sia tramite fondi ad hoc sia con un collegamento con le imprese italiane: rappresenterà un esempio di buone prassi, strutturate, che – conclude Menia – consentiranno una più intensa partnership tra imprese”. (Com/Pol/ Dire) 20:16 13-03-23