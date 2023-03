Kenya, siccità: 200 babbuini assaltano una scuola

21:55 – Un esercito di circa 200 babbuini alterati dalla fame ha assaltato una scuola femminile in Kenya, nella città di Loitokitok.

La preside dell’istituto Kimana Girls secondary schools, Catherine Mwaniki, ha affermato che l’evento si è verificato a causa della siccità e della carenza di cibo per gli animali. “I babbuini, oltre a rubare il cibo, picchiano le ragazze nei loro dormitori e rubano loro i vestiti” ha affermato Mwaniki. “Sappiamo di queste invasioni e sono in contatto con la nostra sede centrale per vedere il modo migliore di aiutare la scuola. Per gli elefanti, abbiamo sicuramente bisogno di una recinzione elettrica, ma questa non impedirà ai babbuini e alle scimmie di entrare nella scuola perché saltano dentro dagli alberi“. (cit. Ansa)

Successivamente la Mwaniki ha chiesto aiuto ai rangers del Servizio di protezione nazionale della fauna (Kws). Il Capo Guardia del Kws, Abdi Aden, ha affermato di essere a conoscenza dell’invasione di animali e che troverà una soluzione per aiutare la scuola.

Secondo quest’ultimo, una recinzione elettrificata potrebbe essere un buon deterrente per arginare gli animali più grandi, ma per scimmie e babbuini potrebbe risultare inefficace, poiché continuerebbero ad entrare saltando dagli alberi. (Fonte ANSA)