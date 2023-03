Mattarella a Nairobi per visita di stato in Kenya

(DIRE) Roma, 13 Mar. – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tardo pomeriggio, è arrivato all’aeroporto di Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del Kenya fino al 16 Marzo. Ad accoglierlo c’era il Ministro degli Affari Esteri e della Diaspora, Alfred N. Mutua. Ad accompagnare Mattarella c’è la figlia Laura.

In rappresentanza del Governo, nella delegazione italiana, è presente il viceministro degli Esteri con delega per l’Africa, Edmondo Cirielli. Domani Mattarella sarà ricevuto alla State House dal Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

Al termine dei colloqui, i due Capi di Stato terranno una conferenza stampa. Il Presidente Mattarella deporrà, quindi, una corona al Mausoleo del primo Presidente della Repubblica del Kenya, Jomo Kenyatta, accolto dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, Moses Masika Wetangula, e dal Presidente del Senato, Amason Jeffah Kingi.

Nel pomeriggio visiterà il Centro di Formazione professionale di San Kizito, fondato nel 1994 con il sostegno del Ministero degli Affari esteri italiano e dell’Associazione Volontari per il Servizio internazionale (AVIS). In serata il Pranzo di Stato offerto dal Presidente Ruto. Mercoledì 15, Mattarella sarà a Malindi dove è prevista la visita al Centro Spaziale “Luigi Broglio”, gestito dall’Agenzia Spaziale italiana. In serata incontrerà, a Nairobi, una rappresentanza della comunità italiana in Kenya.

Il 16 Marzo mattina, il Presidente Mattarella terrà una Prolusione all’Università di Nairobi. Ultimo impegno, prima della partenza per Roma, la visita all’E4Impact Accelerator, nato per formare giovani imprenditori attraverso collaborazioni tra atenei locali e internazionali. (Mar/ Dire) 20:04 13-03-23