Migranti. Gasparri: fatti dimostrano giuste iniziative governo

(DIRE) Roma, 13 Mar. – “Capisco che la sinistra faccia sempre polemiche perché spera che il centrodestra sprofondi. Sull’immigrazione alcuni, in questi giorni, hanno contestato le affermazioni del Ministro dell’Interno Piantedosi che io invece condivido. La Meloni era in India nelle ore in cui c’è stata la tragedia in Calabria. È tornata in Italia, ha preso dei provvedimenti ed è andata alla riunione del Consiglio dei Ministri a Cutro dove il ministro Piantedosi si era recato poche ore dopo quei fatti. Le testimonianze stanno dimostrando che gli scafisti hanno impedito di lanciare l’allarme e non lo hanno fatto neanche loro stessi. Chi affronta questi viaggi della disperazione organizzati dagli scafisti rischia di morire. Piantedosi ha ragione e i fatti lo hanno dimostrato. Nella nostra Nazione vengono accolte migliaia e migliaia di persone grazie anche all’attività della Guardia Costiera che ha salvato, e continua a farlo quotidianamente, tantissimi immigrati. Sono in arrivo ancora migliaia di immigrati, ma di fronte a questa emergenze li vogliamo far venire per mano degli scafisti o chiediamo ad organizzazioni come l’Onu di intervenire per bloccare l’esodo, così da evitare altre tragedie? Serve una ferma e decisa iniziativa internazionale per fermare gli sbarchi illegali”. Lo dice il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) a l’Aria che Tira su La7. (Anb/ Dire) 12:46 13-03-23