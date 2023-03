Fiere. Tour Meloni al Cosmoprof e cinesi si entusiasmano

(DIRE) Bologna, 17 mar. – Non si risparmia Giorgia Meloni, accompagnata dall’imprenditore della cosmetica e senatore Renato Ancorotti, tra gli stand del Cosmoprof. La premier concede selfie e strette di mano, raccoglie incoraggiamenti e scatena l’entusiasmo dei visitatori cinesi, che, tra risate e gridolini, si fanno largo tra giornalisti, uomini della scorta e seguito della presidente del Consiglio, per scattare foto.

“La conosciamo, la conosciamo”, cinguettano in inglese come se avessero incontrato una pop star. Meloni risponde con il sorriso, stringe mani e incassa parole di apprezzamento, soprattutto dalle signore che incontra. Numerose le tappe tra gli stand, a tutti la premier chiede informazioni sui prodotti, testa profumi (una espositrice ha prodotto una fragranza apposta per lei), prova creme e tocca con mano il meglio della cosmetica quella che più volte definisce “un’eccellenza italiana”.

Nella visita la accompagnano anche i parlamentari bolognesi di Fratelli d’italiano, Galeazzo Bignami (viceministro per le Infrastrutture) e Marco Lisei, e il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino. Nel corso della visita ha incontrato anche Maurizio Marchesini, uno dei vicepresidenti di Confindustria, imprenditore bolognese del packaging.

