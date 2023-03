Kenya, a Nairobi spunta fuori un murale pro-Ucraina

19:20 – Nel centro di Nairobi, capitale del Kenya, è stato realizzato un enorme murale pro-Ucraina da due artisti keniani ed altri ucraini. Il segno di solidarietà è stato commissionato su iniziativa del comune Keniota e dell’Ambasciata Ucraina.

Gli artisti, autori dell’opera sono: Moha ed Eliamin Ink, che hanno collaborato assieme agli artisti concettuali ucraini Alina Konyk, Nikita Kravtsov ed Andrji Kovtun. Il graffito prende il nome di “i grani della cultura” e simboleggia l’alleanza ed il beneficio della cooperazione ucraino-keniota.

Andriy Pravednyk, ambasciatore ucraino in Kenya, ha espresso la propria gratitudine al Kenya per essersi schierato dalla parte del proprio Paese. “Il murale significa l’amicizia tra Kenya e Ucraina. Abbiamo aperto l’ambasciata in Kenya nel 2004 e da allora le nostre relazioni si sono rafforzate” (Fonte ANSA)