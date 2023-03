Materie prime. Urso: presenti anche in Italia, ambientalisti non si oppongano

(DIRE) Roma, 20 mar. – “In attesa che l’Europa ci dia indicazioni sui livelli di produzione che dobbiamo raggiungere, noi insieme al Ministro Pichetto abbiamo insediato un tavolo tecnico tra i due Ministeri con i principali esperti italiani per definire il nostro fabbisogno e, al contempo, le nostre potenzialità nella produzione di materie prime critiche, perché ci sono anche giacimenti in Italia” ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a 24 Mattino su Radio 24 aggiungendo: “Vorrei che chi lotta in buona fede per l’ambientalismo poi non si opponga, ove facessimo la legislazione per favorire anche la produzione di materie prime critiche nel nostro Paese come ci chiede la Commissione Europea”. (Vid/ Dire) 11:55 20-03-23