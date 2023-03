Covid. Cartabellotta (GIMBE): mascherina in ospedale resti obbligatoria

“Infezioni nosocomiali non riguardano soltanto il Covid”

(DIRE) Roma, 21 Mar. – “La mascherina in ospedale dovrebbe essere sempre obbligatoria, indipendentemente dalla situazione Covid. Le infezioni nosocomiali non riguardano soltanto il Covid. Gli ospedali tendono a selezionare batteri di un certo tipo anche resistenti agli antibiotici”.

Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Per quanto riguarda l’aggiornamento del piano pandemico: “Distinguerei due tipi di lezioni che ho appreso. Ricordo che GIMBE lanciò la campagna ‘salviamo il SSN’ nel 2013. Quando oggi leggiamo sui giornali che mancano i medici e gli infermieri, le liste d’attesa sono lunghissime, avanza il privato, questi sono effetti di una mancata programmazione.

La politica intende rilanciare il SSN? Sì o no. Se la risposta è no, bisogna che ci sia una sorta di privatizzazione governata dal pubblico. Il secondo punto è che dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove pandemie e non basta avere un piano pandemico aggiornato”, ha concluso Cartabellotta. (Ros/ Dire) 10:08 21-03-23