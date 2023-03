USA: Biden firma una legge per scoprire le vere origini del Covid-19

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti D’America, ha deciso di firmare una legge per scoprire le vere origini del Covid-19. Il virus che ha messo in ginocchio il pianeta Terra per quasi tre anni. “compresi potenziali legami con l’istituto di virologia di Wuhan”. La notizia è stata fornita dalla Casa Bianca.

Il Leader in una nota spiega: “Nell’attuare questa legislazione, la mia amministrazione declassificherà e condividerà quante più informazioni possibile, in linea con la mia autorità costituzionale di proteggere dalla divulgazione di informazioni che danneggerebbero la sicurezza nazionale” (cit: ansa.it).