USA: Tik Tok raggiunge 150 mln di utenti, nonostante ciò rischia di essere bandita

Tik Tok, il social cinese più famoso e scaricato al mondo, ha raggiunto 150 milioni di utenti attivi mensili negli Stati Uniti. Il numero è stato fornito dalla società, ed è stata riportata da Reuters online.

Stati Uniti e altri paesi occidentali (per via delle pressioni di Washigton), hanno deciso di “bandirla” da ogni dispositivo governativo. Ma non solo, ciò potrebbe accadere anche a tutti i cittadini del paese che decideranno di adottare questa misura. In tutto il mondo sono oltre 1 miliardo di persone che hanno deciso di scaricare il social. Molti utenti protesteranno a Washington questa settimana.

Tutto ciò potrebbe essere evitato solo se i proprietari di Tik Tok non disinvestano e cedano le loro quote. Ma la proposta è stata rifiuta dai diretti interessati. La società cinese ha comunicato di aver speso più di 1,5 miliardi di dollari in sforzi per la sicurezza dei dati, e ha rinnegato le accuse di spionaggio (fonte: ansa.it).

AO