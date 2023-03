Brasile: sciopero dei lavoratori

Nella giornata di ieri per le strade di San Paolo, la capitale del Brasile, una marcia di persone è scesa per attuare uno sciopero dei lavoratori. Una lunga fila chilometrica che ha impedito la normale circolazione dei mezzi pubblici e dei veicoli personali, un traffico che è stato sostituito dai cittadini, come riferiscono i media.

Lo sciopero ha avuto inizio poco dopo l’alba, presso la stazione Itaquera, nella zona est della metropoli, i passeggeri sono stati colti di sorpresa dallo sciopero e hanno preso d’assalto gli autobus.

Lo sciopero è stato indetto da un sindacato, per una durata di 24 ore, per protestare contro il ritardo di tre anni nel pagamento di un bonus (fonte: ansa.it).

AO