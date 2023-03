Roma. Manifestazione anarchici non autorizzata a Trastevere, firmata ordinanza

Per garantire sicurezza e ordine pubblico

(DIRE) Roma, 24 mar. – Manifestazione degli anarchici non autorizzata a Trastevere: firmata ordinanza per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel rione. Disposto il divieto di transito e parcheggio, in vigore dalle 18.30 di venerdì 24 marzo fino a cessate esigenze, nelle vie e nelle piazze interessate dall’agitazione e aree contigue.

Per evitare situazioni di pericolo conseguenti ad atti di violenza nonché di danneggiamento di strutture mobili esistenti e mettere in condizione gli operatori di pubblica sicurezza o sanitaria di intervenire in caso di urgenza, il Sindaco dispone inoltre la momentanea rimozione di tutte le strutture mobili (tavolini, sedie, pedane amovibili, ombrelloni, fioriere, stufe da esterno, arredi di altro genere che occupano spazi pubblici da parte di esercizi commerciali) poste sulla pubblica via.

Le attività di commercio ambulante in sede fissa e a rotazione presenti nelle vie e nelle piazze interessate dal percorso della manifestazione dovranno cessare l’attività di vendita e ritirare le attrezzature utilizzate. È inoltre vietata la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro. L’ordinanza sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale. (Com/Red/Dire) 18:33 24-03-23