Arte. Marchesini (FdI): pericolosa cancel culture contro David

(DIRE) Roma, 25 Mar. – “Apprendo con sgomento che la direzione di una scuola della Florida ha licenziato un’insegnante la cui unica colpa è stata aver mostrato agli studenti, durante una lezione sull’arte del Rinascimento, un’immagine del David di Michelangelo e dell’affresco della Creazione di Adamo della volta della Cappella Sistina. Secondo i vertici dell’istituto scolastico, queste due immagini, amate dagli italiani e riconosciute capolavori dagli appassionati d’arte di tutto il mondo, costituirebbero una promozione della pornografia.

È un episodio di politicamente corretto ridicolo ma pericoloso, che dà la misura di come l’ideologia della cancel culture stia diventando fanatismo che vuole uniformare la creatività su nuovi valori di ignoranza. Un grave danno per l’arte e la cultura italiana, che abbiamo invece il dovere di trasmettere alle generazioni future. Per questo proporrò un riconoscimento da parte dell’Italia nei confronti dell’insegnante licenziata”. Lo dice il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura. (Com/Anb/ Dire) 13:31 25-03-23

(Foto di repertorio)