Permesso dei genitori per iscriversi sui social nello Utah

Per iscriversi sui social, nel “mondo virtuale”, nello stato dello Utah negli Stati Uniti, bisognerà avere l’autorizzazione dei genitori. La nuova legge entrerà in vigore a Marzo 2024, una scelta presa per via della dipendenza degli adolescenti legati ai social e per prevenire i rischi che albergano in queste piattaforme, come il cyber bullismo e lo sfruttamento di immagini e di dati di minori.

“Non siamo più disposti a permettere che le aziende di social media continuino a danneggiare la salute mentale dei nostri giovani”, (cit rainews.it). Queste sono le parole del Governatore dello Utah, Spencer Cox, che ha già firmato due disegni di legge sul tema.

Le nuovi leggi impongono alle aziende dei social di garantire sicurezza ai genitori e di affidargli il pieno controllo del profilo social del proprio figlio. Creando un “timer” che blocchi l’accesso all’orario prestabilito, in particolar modo nelle ore notturne.

Inoltre saranno previste delle multe per le aziende social che si rivolgeranno ai minori, con “algoritmi che creano dipendenza”, che possono creare seri danni psichici e fisici agli adolescenti, in questo modo i genitori potranno fare causa alle industrie (fonte: rainws.it).

AO