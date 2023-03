Sicurezza e pulizia. Residenti di via Pantanelle a Saline Joniche chiedono l’intervento della Prefettura

A Saline Joniche sono tanti i residenti che lamentano una situazione degradata nella zona di via Pantanelle. Nonostante l’ esposto fatto sia alla Corte dei Conti che alla Procura della Repubblica la situazione non cambia radicalmente. Dalle segnalazioni pervenuteci la pulizia della strada avviene ma parte ciò che tolto pare sia spostato ai bordi.

Questo risolve solo parzialmente il problema in quanto dopo qualche giorno a causa degli eventi atmosferici o alle volte di qualche importante mareggiata si ripropone la situazione ex ante. I residenti invocano l’intervento della Prefettura perchè si costituisca un tavolo al quale siedano anche Capitaneria, Città Metropolitana e Comune e che abbia ad oggetto in primis la sicurezza delle abitazioni. Questo a fronte anche delle ultime notizie relative alla sistemazione di Porto di Saline. Secondo i residenti non si sta dando la giusta attenzione e tutela ad abitazioni che sono lì da oltre 50 anni.

FR