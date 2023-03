Borrell: “adesso evitare dipendenza dalla Cina”

L’ Alto Rappresentante degli Esteri dell’ Unione Europea, Borrell, durante un suo intervento ad un vertice in America Latina, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le dipendenze, che erano elementi costitutivi della pace, sono anche armi”. Il riferimento era alla Cina dalla quale l’Europa si vuole affrancare in modo da non esserne dipendente. La riflessione (forse un po’ tardiva), è avvenuta dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Si vuol evitare che l’ingerenza economica di uno stato straniero, così come avvenuto per la dipendenza dal gas russo, possa indurre l’Unione Europea a scendere a compromessi. “L’eccessiva dipendenza dell’Europa dal gas russo ha fatto pensare a Putin di poter invadere l’Ucraina nella totale impunità, perché l’Europa non avrebbe reagito”. Questo il commento di Borrell.

FMP