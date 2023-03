Ciampino. Domani open day 31esimo Stormo Aeronautica per centenario forza armata

(DIRE) Roma, 27 Mar. – Domani, Martedì 28 Marzo, il 31esimo Stormo di Ciampino ha organizzato una giornata ricca di eventi ed emozioni volta a celebrare il centenario della Forza Armata. I cancelli dell’aeroporto militare saranno infatti aperti al pubblico. Sarà così possibile visitare i velivoli della flotta di Stato, per l’occasione esposti in mostra statica, quotidianamente impiegati nel trasporto di alte cariche di Stato e di Governo, nonché nel trasporto sanitario urgente per pazienti in imminente pericolo di vita. Sarà inoltre possibile accedere agli hangar, dove per l’occasione sono state allestite mostre fotografiche e filateliche, e visitare il “museo” – Percorso Storico del Reparto per ripercorrerne la sua storia. Una giornata che permetterà quindi ai visitatori di apprezzare le capacità operative dello Stormo, incontrare il suo personale e conoscerne la sua missione.

La partecipazione all’evento sarà totalmente gratuita, ma sarà necessario accreditarsi tramite il portale dedicato raggiungibile all’indirizzo internet https://100anni.event.useguestlist.com/ . L’evento si svolgerà nei seguenti orari: 09.30-13.00 e 14.30-17.00. Il 31esimo Stormo ha sede presso l’aeroporto Militare di Ciampino. Il Reparto effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di persone in situazioni di rischio. In considerazione della particolarità dei compiti assegnati, il 31° Stormo dipende dal Comando della Squadra Aerea, per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità ed il Supporto e dal Servizio Voli di Stato e di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita il controllo operativo della Flotta di Stato attraverso la Sala Situazioni di Vertice deputata al coordinamento di tutte le attività di trasporto aereo per le esigenze indicate. (Com/Red/ Dire) 11:35 27-03-23